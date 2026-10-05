Франция — Бельгия: ставки и коэффициенты на матч 4-го тура Лиги наций

5 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Франция — Бельгия. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.44. Победа Бельгии оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.51, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48.