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Франция — Бельгия: ставки и коэффициенты на матч 4-го тура Лиги наций

Франция — Бельгия: ставки и коэффициенты на матч 4-го тура Лиги наций
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5 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Франция — Бельгия. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 4-й тур
05 октября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 1
Бельгия
0:1 Лукебакио – 35'     1:1 Дуэ – 77'     2:1 Шерки – 81'     3:1 Олисе – 88'     4:1 Олисе – 90+1'    

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.44. Победа Бельгии оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.51, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48.

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