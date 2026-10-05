АИС-2026: 100 млрд рублей для государства и лечение лудомании по ОМС

Внебюджетное финансирование спорта, противодействие нелегальному рынку азартных игр и профилактика игровой зависимости стали ключевыми темами IV Российского форума спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт», который прошёл в Москве.

Организатором форума выступила публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ), оператором — спортивная платформа Фонда Росконгресс.

За пять лет работы ЕРАИ было перечислено более 120 млрд рублей спортивным федерациям, профессиональным лигам и Российскому спортивному фонду. Только за три квартала 2026 года объём целевых отчислений, по оценке ЕРАИ, превысил 30 млрд рублей.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко открыл пленарную сессию «Государство. Спорт. Букмекеры. В поиске баланса интересов». В ней также приняли участие министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, заместитель министра финансов России Иван Чебесков, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачёв, а также представители букмекерской индустрии.

Иван Чебесков отметил, что легальный букмекерский рынок способен обеспечивать государству около 100 млрд рублей в год: из них порядка 42 млрд рублей целевых отчислений. Остальную часть составляют налоговые поступления бизнеса и НДФЛ. При этом одним из ключевых вопросов остаётся борьба с нелегальным сектором.

«Теневой сектор онлайн-казино сейчас сопоставим по объёмам с легальным рынком. Мы не получаем оттуда никаких денег, граждан там обманывают, и мы пытаемся найти правильные решения», – поделился Иван Чебесков.

Сокращение нелегального рынка напрямую связано и с задачей профилактики игровой зависимости. С 1 сентября 2026 года в России действует реестр добровольного самозапрета на участие в азартных играх. За первый месяц ограничение установили 64 тысячи человек. Самозапрет устанавливается в течение суток, снять ограничение можно только через год. Отметим, что необходимость такой меры обсуждалась на предыдущих форумах.

С 1 сентября 2026 года лудомания была включена Минздравом в перечень заболеваний, лечение которых предоставляется бесплатно. По словам заведующей отделом организации профилактической помощи в наркологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Евгении Фадеевой, специалисты уже несколько лет проводят исследования лудомании.

«Теперь мы не только исследуем, но и оказываем помощь тем, кто к нам обращается. Сейчас до конца не понятно, сколько человек в России с медицинской точки зрения имеют зависимость от азартных игр, но данные должны быть опубликованы в ближайшее время», — рассказала Евгения Фадеева.

Отдельный блок деловой программы был посвящён взаимодействию букмекеров и спортивных организаций. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв рассказал о новых форматах, которые спортивные федерации могут использовать для привлечения аудитории и увеличения доходов.

«Отчисления федерациям будут больше, если они поработают над форматом соревнований. Нужно создавать новые форматы — например, бокс придумал турнир на силу удара, активно развиваются онлайн-турниры. В этом большой потенциал. Чем более публичной будет федерация, тем больше людей будет заниматься этим видом спорта, смотреть и делать ставки. Букмекеры здесь могут подсказать, как сделать картинку более зрелищной», — сказал Умар Кремлёв.

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