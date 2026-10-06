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Букмекеры оценили шансы сборной России победить Нигерию

Букмекеры оценили шансы сборной России победить Нигерию
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6 октября состоится товарищеский матч Россия — Нигерия. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

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Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.65. Победа Нигерии оценивается коэффициентом 5.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

При этом аналитики склоняются к низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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Новости. Ставки
  • 6 октября 2026
  • 10:00