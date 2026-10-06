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Хорватия — Испания: прогноз на матч 6 октября

Хорватия — Испания: прогноз на матч 6 октября
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6 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Хорватия — Испания. Игра пройдёт на стадионе «Полюд» в Сплите. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Хорватии предлагается с коэффициентом 9.80. Победа Испании оценивается коэффициентом 1.29. Ничейный исход можно найти в линии за 5.25.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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