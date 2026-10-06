Россия — Нигерия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Россия — Нигерия.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Сегодня речь о матче сборных России и Нигерии, который пройдёт в Нижнем Новгороде.

Год назад эта игра уже была, тогда она прошла в Лужниках. Несмотря на то, что у нигерийцев, как и в прошлый раз, приедет не основной состав, там выходят крепкие, очень атлетичные, мощные и выносливые ребята.

Сборная России — единственная среди всех сборных ФИФА, которая четыре матча подряд не пропускает. На этом отрезке у команды четыре победы подряд: над Буркина-Фасо, Ираном и Намибией. Но всё-таки сборная России играет достаточно уязвимо в обороне. Соперники создавали моменты. Это связано с очень агрессивной и настойчивой игрой сборной России — команда много прессингует и подстраивается под комбинационный футбол. Мне кажется, на третий матч подряд сборной России может не хватить сил и концентрации.

Понятно, что соперник очень непростой и добавляет мотивации. Но футболистов не обмануть: на этом сборе они уже, наверное, немного подустали друг от друга и больше думают о клубном футболе. Впереди у них и «Зенит» — «Краснодар», и «Спартак» на выезде с «Крыльями» в Самаре, и матч ЦСКА с «Родиной». «Локомотиву» тоже надо выправлять ситуацию в турнирной таблице. Поэтому ближе к уикенду и клубному футболу игроки, скорее всего, будут думать о делах насущных, а не о сборных.

Будет полный стадион, много болельщиков в Нижнем Новгороде, но, как мне кажется, игра сборной России в обороне окажется уязвимой. У нигерийцев есть что доказывать. Даже без своих лидеров, таких как Осимхен и Эджуке, сборная Нигерии уже привозила очень мощную и крепкую команду. Тогда сыграли вничью 1:1, второй тайм был осложнён ошибкой Матвея Сафонова.

Сейчас состав тоже будет немного подкорректирован. Карпин наверняка разумно распределит игровое время, чтобы перед клубными матчами все получили правильную дозированную нагрузку. Но не верится, что пятый матч подряд сборная России не пропустит. Скорее всего, команда пропустит, но свой момент тоже найдёт, потому что впереди действует очень разнообразно, ярко и результативно в последних матчах.

Мой прогноз на матч России и Нигерии в Нижнем Новгороде — обе забьют за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».