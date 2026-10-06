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Россия — Нигерия: прогноз Владислава Радимова на матч 6 октября

Россия — Нигерия: прогноз Владислава Радимова на матч 6 октября
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Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Россия — Нигерия.

Ставка: ничья за 3.50.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 3
Нигерия
0:1 Ихеаначо – 10'     1:1 Садулаев – 30'     2:1 Кисляк – 45+2'     3:1 Миранчук – 54'     3:2 Эдокполор – 78'     3:3 Адамс – 90+4'    

«Не верю в град голов и предполагаю, что в первом тайме будет осторожная вязкая игра и счёт 0:0. Поэтому все мячи, а их будет мало, будут в ворота одной стороны поля. Это очень интересная ставка за 2.32 — мне нравится.

Мы сыграем без Головина, лидера атак и мозга команды. То есть уже не увидим тот футбол нашей сборной, который был с Ираном. Нигерийцы — не мальчики для битья, их будет сложнее взломать.

Поэтому думаю, что будет ничья в матче, которой все будут довольны. И наши сыграют вничью с сильным соперником, и нигерийцы без ключевых футболистов тоже не проиграют», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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