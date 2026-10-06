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Россия — Нигерия: прогноз Александра Мостового на матч в Нижнем Новгороде

Россия — Нигерия: прогноз Александра Мостового на матч в Нижнем Новгороде
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Россия — Нигерия.

Ставка: победа России за 1.84.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 3
Нигерия
0:1 Ихеаначо – 10'     1:1 Садулаев – 30'     2:1 Кисляк – 45+2'     3:1 Миранчук – 54'     3:2 Эдокполор – 78'     3:3 Адамс – 90+4'    

«Наши становятся какими-то чемпионами мира по товарищеским матчам. Конечно, в кавычках. Легко играть, когда никакой ответственности нет, а результат ни на что не влияет. Тем более соперники приезжают после длинных перелётов, кто-то два-три дня добирается, непонятно в каких составах, поэтому из таких побед тоже не надо делать слишком больших выводов.

Вот сейчас разгромили Намибию 6:0, до этого были другие победы, всё красиво. Но товарищеские матчи на то и товарищеские: здесь можно экспериментировать, давать шанс новым футболистам и менять состав. Поэтому я бы не стал говорить, что мы вдруг стали какой-то невероятной сборной только по этим результатам.

С Нигерией, полагаю, тоже должны разбираться. Но нигерийцы всё-таки — команда посильнее, там есть хорошие футболисты, они должны как-то себя показывать. Хотя опять-таки непонятно, кто именно приедет, в каком составе, кто будет готов играть. Поэтому заранее делать большие выводы тяжело.

Но какая разница — играть-то всё равно надо. Нужно выходить, показывать себя, стараться выигрывать и делать то, что от тебя зависит. Думаю, Россия и здесь должна забирать матч. Скорее всего, будет счёт где-то 2:1 в пользу России», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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