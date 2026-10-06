15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Нигерия: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую игру

Россия — Нигерия: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую игру
Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Россия — Нигерия.

Ставка: победа России за 1.81.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 3
Нигерия
0:1 Ихеаначо – 10'     1:1 Садулаев – 30'     2:1 Кисляк – 45+2'     3:1 Миранчук – 54'     3:2 Эдокполор – 78'     3:3 Адамс – 90+4'    

«Нигерия — достаточно крепкая и хорошая сборная, такой она всегда и была. Но как нигерийцы подойдут именно к товарищескому матчу, тяжело сказать. Всё-таки к таким играм сборные относятся по-разному. Наша команда сейчас подходит к ним очень серьёзно, и даже с Ираном, который сам по себе достаточно сильный соперник, Россия смотрелась хорошо.

Сейчас мы опять играем дома, в Нижнем Новгороде, думаю, будет полный стадион. Болельщики соскучились по сборной, будут гнать команду вперёд. Если Россия сыграет в свой футбол, будет хорошо контролировать мяч, быстро переходить в атаку и сразу включаться в прессинг после потери, то преимущество должно быть на нашей стороне. Команда молодая, хорошо бежит, последние матчи это показывают.

Но Нигерия — совсем не простой соперник. Это мощная и атлетичная команда, которая будет биться, навязывать борьбу и играть до конца. Поэтому такой лёгкой игры, как с Намибией, когда мы выиграли 6:0, здесь точно не будет. Думаю, матч всё равно пройдёт больше под нашим контролем, но свои моменты нигерийцы обязательно получат.

Я всё-таки считаю, что Россия должна побеждать. Мы сейчас хорошо выглядим, много создаём и забиваем, плюс играем дома. Лёгкой победы не жду, скорее будет тяжёлый матч, где всё могут решить один-два эпизода. Но, на мой взгляд, Россия должна дожимать Нигерию и добиваться победы — где-то 1:0, 2:0 или 2:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Справятся без Осимхена: прогноз на матч Россия — Нигерия
Справятся без Осимхена: прогноз на матч Россия — Нигерия