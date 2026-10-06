Россия — Нигерия: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую игру

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Россия — Нигерия.

Ставка: победа России за 1.81.

«Нигерия — достаточно крепкая и хорошая сборная, такой она всегда и была. Но как нигерийцы подойдут именно к товарищескому матчу, тяжело сказать. Всё-таки к таким играм сборные относятся по-разному. Наша команда сейчас подходит к ним очень серьёзно, и даже с Ираном, который сам по себе достаточно сильный соперник, Россия смотрелась хорошо.

Сейчас мы опять играем дома, в Нижнем Новгороде, думаю, будет полный стадион. Болельщики соскучились по сборной, будут гнать команду вперёд. Если Россия сыграет в свой футбол, будет хорошо контролировать мяч, быстро переходить в атаку и сразу включаться в прессинг после потери, то преимущество должно быть на нашей стороне. Команда молодая, хорошо бежит, последние матчи это показывают.

Но Нигерия — совсем не простой соперник. Это мощная и атлетичная команда, которая будет биться, навязывать борьбу и играть до конца. Поэтому такой лёгкой игры, как с Намибией, когда мы выиграли 6:0, здесь точно не будет. Думаю, матч всё равно пройдёт больше под нашим контролем, но свои моменты нигерийцы обязательно получат.

Я всё-таки считаю, что Россия должна побеждать. Мы сейчас хорошо выглядим, много создаём и забиваем, плюс играем дома. Лёгкой победы не жду, скорее будет тяжёлый матч, где всё могут решить один-два эпизода. Но, на мой взгляд, Россия должна дожимать Нигерию и добиваться победы — где-то 1:0, 2:0 или 2:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».