Хорватия — Испания: прогноз Александра Мостового на матч Лиги наций

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Хорватия — Испания.

Ставка: победа Испании и ТБ 2.5 за 1.67.

«Хорваты, конечно, разочаровывают. Как можно было дома проиграть Англии 0:7 — вообще непонятно. Испанцы их до этого тоже очень уверенно обыграли, англичане теперь просто добили. Я не знаю, что там происходит, потому что команда опытная, футболисты хорошие, но такие поражения для Хорватии — это уже слишком.

Модрича, конечно, жалко. Человеку 41 год, а он всё равно выходит, сражается, бьётся и пытается что-то делать. Но время уходит, это понятно. И другие футболисты должны брать на себя больше, помогать и показывать уровень. Нельзя всё время надеяться только на Модрича, каким бы великим он ни был.

Испания сейчас совсем в другом состоянии. Они выиграли все три матча в Лиге наций, играют уверенно и получают удовольствие от футбола. Даже когда им, кажется, уже можно где-то расслабиться, качество всё равно остаётся очень высоким. Там состав, скорость, техника и понимание игры — всё есть.

Поэтому здесь Испания для меня — фаворит. Хорватия дома наверняка постарается как-то отреагировать после 0:7, будет биться, играть злее, может даже забить, но по классу испанцы сейчас сильнее. Думаю, они снова выиграют. При этом увидим минимум три гола в этой игре. Поэтому вижу счёт где-то 2:1 или 3:1 в пользу Испании», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».