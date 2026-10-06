Хорватия — Испания: прогноз Константина Генича на игру Лиги наций в Сплите

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Хорватия — Испания.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Лига наций подходит к концу, и нас ждёт матч группы, где Хорватия, Испания, Чехия и Англия. Хорваты после поражения 0:7 от сборной Англии находятся в непростой ситуации. Это было самое крупное поражение в истории сборной Хорватии. Хорваты, кстати, и испанцам проигрывали: было поражение 0:6 в Лиге наций.

Мне кажется, что хорваты, как и вообще любые балканцы, хорошо реагируют на такие поражения. Думаю, домашний матч, второй подряд для сборной Хорватии после встречи с англичанами, точно не повторится. Плюс Испания идёт с тремя победами подряд, и в каждом матче испанцы пропускали: и от чехов, и от хорватов, которых обыграли 4:1, и два мяча от сборной Англии на «Уэмбли». Всё-таки Испания не так убедительно смотрится в обороне, как на чемпионате мира, где к воротам Симона вообще никого не подпускали.

Поэтому есть резон рассмотреть на матч Хорватии и Испании вариант «обе забьют». При этом что-то мне подсказывает, что на четвёртый матч подряд Испании может не хватить эмоций, хотя команда результативно играет в каждой встрече и Ямаль забивает. А у хорватов после 0:7 с эмоциями, скорее всего, всё будет в полном порядке», — приводит слова Генича «РБ Спорт».