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Беларусь — Финляндия: ставка Михаила Моссаковского на матч Лиги наций 6 октября

Беларусь — Финляндия: ставка Михаила Моссаковского на матч Лиги наций 6 октября
Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Беларусь — Финляндия.

Ставка: обе забьют — нет за 1.73.

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 1. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 0
Финляндия
1:0 Шуманский – 1'    

«Когда мы говорили про первый матч, я переоценил фаворитский статус Финляндии. В итоге команды вообще не забили — 0:0. И даже если определённое преимущество у финнов было, реализовать его они не смогли. При этом и общие атакующие показатели получились очень скромными. Всего пять ударов в створ на двоих, по общему количеству ударов равенство (9:9), а суммарный xG составил примерно 1,25. То есть по-настоящему опасных моментов в той встрече практически не было.

Нужно отдельно отметить команду Виктора Гончаренко. Понятно, что у него очень ограниченный ресурс, ограничено и индивидуальное качество футболистов, но при этом он пытается выжимать из этого состава максимум. В первую очередь через организацию и достаточно уверенную игру в обороне. Думаю, что этот подход сохранится у Беларуси и в ответной встрече. Тем более теперь белорусы играют дома, и Финляндии здесь наверняка будет даже сложнее создавать моменты, чем в первой игре.

Вообще, для матчей Беларуси достаточно привычна история с тем, что хотя бы одна из команд остаётся без забитого мяча. Понятно, что встречи Беларуси и Финляндии с Сан-Марино здесь не нужно брать как показатель — это совсем другой уровень сопротивления. А вот в матчах с более серьёзными соперниками мы видим, что белорусы прежде всего стараются сохранить структуру и не позволить сопернику создавать много у своих ворот.

Поэтому и здесь я не жду большого количества голевых моментов. У Беларуси далеко не самая мощная атакующая линия, но и Финляндия в первой очной встрече показала, что вскрывать такую оборону ей очень тяжело. Думаю, хозяева снова сыграют достаточно строго, а сама встреча получится похожей по характеру на первую. Поэтому здесь я бы отталкивался от варианта обе забьют — нет», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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