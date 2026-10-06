Англия — Чехия: прогноз Александра Елагина на игру Лиги наций в Лондоне

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Англия — Чехия.

Ставка: ТБ 3.5 за 1.95.

«Во вторник, 6 октября, матчем в Лондоне на «Уэмбли» сборные Англии и Чехии завершат свою серию из четырёх игр в Лиге наций. После трёх первых туров англичане занимают второе место в группе с шестью очками, отставая только от Испании, показавшей 100-процентный результат. Главным бенефициаром предстоящего поединка, несомненно, является капитан Гарри Кейн, который, если выйдет на поле хотя бы на одну секунду, сравняется с рекордом легендарного вратаря Питера Шилтона, сыгравшим за Англию 125 раз!

С 1990 года, когда хорваты стали выступать в международных турнирах отдельной командой, они ни разу не терпели такого сокрушительного поражения, какое постигло их в родной Риеке — 0:7. 3 октября на глазах тысяч юных хорватских болельщиков безжалостные подопечные Томаса Тухеля унизили вице-чемпионов мира 2018 года, продемонстрировав мастер-класс как в атаке, так и в обороне.

Забив девять голов и не пропустив ни одного за последние 180 минут игры, англичане впервые в этом календарном году могут выиграть три матча подряд, оставив свои ворота «сухими». Идеальный вечер сборной Англии в Риеке завершился тем, что команда Тухеля обошлась без новых травм и жёлтых карточек.

Перед чешской командой стоят более приземлённые задачи. После провала на ЧМ-2026 они продолжили свою «чёрную» безвыигрышную серию, доведя её до шести матчей (при этом у них четыре поражения подряд). Таким образом, впервые в истории сборной Чехии она рискует проиграть пять матчей кряду! Старт в Лиге наций под руководством нового тренера испанца Санти Дении получился также удручающим: в трёх поединках (два из которых в родных стенах) нет очков, разница мячей — 2:7.

Правда, игра 3 октября в Севилье хоть и была проиграна испанцам (1:3), вселила в чехов толику надежды. Они заставили понервничать чемпионов мира. Уступая по ходу матча 0:2, гости сумели отыграть один мяч, а затем забили и второй, но он был ошибочно отменён арбитром. И вместо почётной ничьи на поле именитого соперника в итоге поражение и потеря своего капитана и лучшего центрального защитника Ладислава Крейчи, получившего красную карточку за пять минут до финального свистка. Если учесть, что травмирован и вряд ли сыграет на «Уэмбли» опытнейший Владимир Цоуфал, проблемы в обороне у гостей кажутся невосполнимыми.

Так что у поклонников сборной Англии есть все основания ожидать ещё одного матча с большим количеством мячей, которые проведут в ворота соперников их любимцы. Думаю, в этой игре будет забито минимум четыре гола на обе команды», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».