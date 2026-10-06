«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Автомобилист» — «Авангард».

Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1) за 2.89.

«Очень интересная для меня пара, потому что у «Авангарда» Ги Буше исторически складываются непростые матчи с «Автомобилистом». Даже по последним личным встречам это хорошо видно. В прошлом сезоне команды сыграли шесть раз, «Автомобилист» забрал четыре матча. В нынешнем чемпионате первая встреча в Омске тоже получилась максимально тяжёлой: «Авангард» победил только в овертайме (3:2), хотя по ходу матча уступал 0:2. В общей сложности пять игр из последних семи между этими командами остались за екатеринбуржцами.

При этом сейчас обе команды находятся в немного непривычном для себя состоянии. У «Авангарда» огромное количество травм. После победы над «Ладой» Ги Буше вообще сказал, что команда проходит «через своего рода ад» — одни игроки возвращаются, другие тут же отправляются в лазарет. Да, тольяттинцев омичи уверенно обыграли 4:1, но до этого проиграли четыре матча из пяти.

«Автомобилист» тоже пока перестраивается под требования нового тренерского штаба Алексея Кудашова. Потенциал у состава огромный, но стабильности не хватает. Особенно это видно по большинству, которое пока совершенно не работает. И последний матч с «Амуром» как раз получился очень неприятным. После сухой победы (3:0) в первом матче екатеринбуржцы во второй встрече сами не забили ни разу и уступили (0:3). Хотя моменты были — четыре или пять раз попали в каркас ворот. Кудашов после игры отдельно говорил, что команде нужно разобраться с большинством и распределением ролей.

Вот здесь мне хочется поверить именно в реакцию «Автомобилиста». После 0:3 от «Амура» команда остаётся дома и получает очень принципиального для себя соперника. «Авангард» для Екатеринбурга в последние годы действительно стал отдельным раздражителем, результаты личных встреч это только подтверждают. При этом обычную победу хозяев брать не хочу.

Если уж рисковать, исходить из того, что после такого поражения «Автомобилист» проведёт совсем другой матч. «Авангард» сейчас по-прежнему сильно ограничен травмами, а Екатеринбург получает возможность реабилитироваться перед своими болельщиками. Поэтому пойду достаточно агрессивно и поставлю на «Автомобилист» с форой (-1): нужна победа хозяев минимум в две шайбы, а при разнице ровно в одну получим возврат», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».