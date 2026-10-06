Россия — Нигерия: ставки и коэффициенты на матч в Нижнем Новгороде 6 октября
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6 октября состоится товарищеский матч Россия — Нигерия. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 3
Нигерия
0:1 Ихеаначо – 10' 1:1 Садулаев – 30' 2:1 Кисляк – 45+2' 3:1 Миранчук – 54' 3:2 Эдокполор – 78' 3:3 Адамс – 90+4'
Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.85. Победа Нигерии оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.
При этом аналитики склоняются к низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.
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