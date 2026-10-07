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Букмекеры оценили шансы Овечкина забить «Питтсбургу»

Букмекеры оценили шансы Овечкина забить «Питтсбургу»
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8 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург». Игра пройдёт в Вашингтоне. Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

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Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вашингтона» предлагается с коэффициентом 2.03. Победа «Питтсбурга» оценивается коэффициентом 3.15. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.75. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Гол россиянина Александра Овечкина идёт за 2.30.

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