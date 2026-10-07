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«Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата»

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата»
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Прогноз на матч «Сибирь» — «Салават Юлаев» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.65.

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«Сибирь» уже показала, что нынешний «Салават» ей по силам, выиграв 2 октября в Уфе 4:2. Спустя два дня новосибирцы уступили «Нефтехимику» всего 2:3. Но важнее результата первой очной встречи именно календарь: «Сибирь» после Нижнекамска получает два полных дня без игр и возвращается домой, тогда как уфимцам между двумя матчами с новосибирцами пришлось ещё проводить встречу с ЦСКА 5 октября и затем менять Москву на Новосибирск.

Гости в любом случае подходят к матчу с меньшим запасом энергии и дополнительным перелётом. Чистую П1 против более сильного по составу соперника брать рискованно, поэтому страхуемся ничьей. Выбираем 1Х за 1.65.

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