15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы»: прогноз на матч 7 октября

«Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы»: прогноз на матч 7 октября
Комментарии

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.77.

Материалы по теме
Матч недели в НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург»: насладитесь, пока есть шанс
Матч недели в НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург»: насладитесь, пока есть шанс

Расписание даёт небольшое преимущество москвичам: «Динамо» после дерби с ЦСКА 3 октября получило три полных дня без матчей и осталось в Москве, тогда как «драконы» после встречи с «Северсталью» ещё 5 октября играли с «Ладой» в Тольятти, а затем отправились на «ВТБ Арену». Но превращать это сразу в П1 опасно: бело-голубые пока нестабильны, и после 13 матчей у них всего 12 очков, тогда как «Шанхайские Драконы» набрали 13 – но в девяти встречах.

Лучше использовать календарь через результативность: гости могут сыграть экономнее из-за более плотного графика, а московское «Динамо» само забросило лишь 22 шайбы в 13 матчах. Поэтому вместо гадания на победителя выбираем тотал меньше 5.5 шайбы за 1.77.

Материалы по теме
«Сочи» — «Спартак». Прогноз: из жизни отдыхающих
«Сочи» — «Спартак». Прогноз: из жизни отдыхающих
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android