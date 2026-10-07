«Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Новосибирске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Сибирь» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2026, среда. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Очень интересная ситуация — эти команды встречались буквально пять дней назад, и тогда «Сибирь» неожиданно победила в Уфе 4:2. И я на этом матче был живьём: мне хотелось посмотреть за возвращением Кузнецова на «Уфа-Арену». Однако именно в утро матча состоялось расторжение контракта с Евгением. Мои планы не осуществились.

Зато новосибирцы без Кузнецова и Бека выдали терпеливый матч, в котором смогли одержать победу. Но если посмотреть чуть глубже самого счёта, тот матч совсем не выглядел безнадёжным для «Салавата Юлаева». Уфимцы перебросали соперника 36:25, намного больше времени провели в атаке и дважды сравнивали счёт, но в третьем периоде всё-таки отдали игру. После этого обе команды проиграли.

«Сибирь» в Нижнекамске вела у «Нефтехимика» 2:1 после двух периодов, но пропустила дважды в третьем и уступила 2:3. «Салават Юлаев» играл в Москве против ЦСКА и тоже проиграл — 1:3. При этом сама игра уфимцев мне не показалась провальной. После двух периодов было 1:1, «Салават Юлаев» нанёс 26 бросков в створ за матч и долго оставался внутри игры. ЦСКА просто оказался сильнее в третьем периоде.

Мне здесь хочется поверить в реванш команды Виктора Козлова. Три поражения подряд уже должны серьёзно раздражать «Салават Юлаев». Причём первое из них случилось в Сочи, где уфимцы пропустили четыре шайбы в меньшинстве, затем был тот самый матч с «Сибирью», а теперь поражение от одного из лидеров чемпионата ЦСКА.

И вот второй раз за пять дней проигрывать «Сибири», которая сама пока проводит очень неровный сезон, уже совсем не хочется. Уфимцы прекрасно знают этого соперника и наверняка разберут ошибки первой встречи, а по качеству состава и глубине мне «Салават Юлаев» всё равно нравится больше. Поэтому ничего усложнять не буду и возьму победу гостей по итогам матча», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».