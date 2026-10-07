«Металлург» — «Адмирал»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Магнитогорске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Металлург» — «Адмирал».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.01.

«Металлург» под руководством Андрея Разина возглавлял Восточную конференцию с 19 очками после 13 матчей, но 6 октября клуб отстранил наставника из-за конфликта с игроками, в частности с защитником Егором Яковлевым, у которого тренер забрал капитанскую нашивку. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьёв, и матч станет для него дебютным на посту. До домашнего поражения от «Адмирала» (2:5) магнитогорцы выиграли четыре из пяти матчей, забрасывая в среднем 2.92 шайбы за матч. В атаке лидируют Нэйтан Тодд, Руслан Исхаков и Никита Михайлис, набравшие по восемь очков. Кадровые потери у хозяев минимальны, что позволяет Воробьёву использовать весь арсенал звеньев.

«Адмирал» под руководством Олега Браташа располагается на восьмой строчке Востока с 11 очками после 12 матчей. Команда подходит к матчу на подъёме — победа над лидером 5:2 на его льду стала первой выездной над «Магниткой» за 11 лет. Героем стал вратарь Джелал-ад-Дин Амирбеков, отразивший 36 бросков в дебютном матче в КХЛ. Основной голкипер Иван Кульбаков травмирован, а в обороне «моряки» пропускают в среднем 2.75 шайбы за матч.

«Металлург» после отстранения тренера и унизительного поражения будет рваться в атаку с первых минут. «Адмирал» доказал способность наказывать за ошибки, а четыре последние очные встречи команд неизменно пробивали тотал 5.5 — в среднем 8.25 шайбы на двоих. Поэтому здесь предположу, что команды вновь забросят минимум шесть шайб на двоих. Эмоциональный заряд хозяев после смены тренера и атакующая уверенность гостей предполагают визуальное оформление матча яркими красками», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».