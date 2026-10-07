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«Сочи» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

«Сочи» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 5.5 за 2.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
0:1 Гутик (Вишневский, Локхарт) – 13:13 (5x4)     0:2 Мальцев (Ярош, Комтуа) – 16:06 (5x5)     0:3 Лукьянцев – 31:03 (5x5)     1:3 Гуськов (Гусев, Слепец) – 40:28 (5x5)     2:3 Хохлачёв (Гусев, Грэм) – 45:32 (5x4)     2:4 Кин (Порядин, Вишневский) – 49:53 (5x3)     2:5 Филин (Ярош) – 58:40 (5x4)    

«Ну когда-то же «Спартак» должен победить. Серия красно-белых достигла уже шести поражений подряд. Причём последний матч с «Барысом» получился, наверное, самым болезненным. «Спартак» вёл 3:2 практически до самой сирены, пропустил за 98 секунд до конца и в итоге проиграл по буллитам. А вместе с этим поражением мой прогноз на победу красно-белых не зашёл. А было очень близко. Но здесь хотя бы появились голы. После 0:2 от «Металлурга» команда забросила трижды, нанесла 44 броска в створ и действительно была очень близка к тому, чтобы наконец закончить эту серию.

Теперь «Спартак» едет в Сочи. А хозяева только что получили дома 0:6 от «Торпедо». Причём нижегородцы забросили три шайбы уже в первом периоде и ещё три добавили в третьем. При этом совсем списывать «Сочи» я не собираюсь. Совсем недавно на этом же льду команда забросила шесть «Салавату». Это как раз один из аргументов, почему здесь мне нравится не фора «Спартака», а ставка через общий тотал.

Мне кажется, красно-белые выйдут на этот матч максимально заряженными. Шесть поражений подряд для команды с такими амбициями — уже перебор. А после того, как победа над «Барысом» буквально выскользнула из рук в самой концовке, злости должно быть ещё больше. Но просто П2 брать неинтересно.

«Сочи» дома способен забить свои шайбы, а «Спартаку» при нынешнем состоянии обороны совсем необязательно проводить идеальный матч сзади. Главное, чтобы наконец заработала атака. Поэтому здесь хочу полноценную перестрелку с победой гостей. Так что скомбинируем ставку на минимум в шесть шайб и победу «Спартака». После шести поражений подряд им пора выиграть», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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