«Сочи» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 5.5 за 2.65.

«Ну когда-то же «Спартак» должен победить. Серия красно-белых достигла уже шести поражений подряд. Причём последний матч с «Барысом» получился, наверное, самым болезненным. «Спартак» вёл 3:2 практически до самой сирены, пропустил за 98 секунд до конца и в итоге проиграл по буллитам. А вместе с этим поражением мой прогноз на победу красно-белых не зашёл. А было очень близко. Но здесь хотя бы появились голы. После 0:2 от «Металлурга» команда забросила трижды, нанесла 44 броска в створ и действительно была очень близка к тому, чтобы наконец закончить эту серию.

Теперь «Спартак» едет в Сочи. А хозяева только что получили дома 0:6 от «Торпедо». Причём нижегородцы забросили три шайбы уже в первом периоде и ещё три добавили в третьем. При этом совсем списывать «Сочи» я не собираюсь. Совсем недавно на этом же льду команда забросила шесть «Салавату». Это как раз один из аргументов, почему здесь мне нравится не фора «Спартака», а ставка через общий тотал.

Мне кажется, красно-белые выйдут на этот матч максимально заряженными. Шесть поражений подряд для команды с такими амбициями — уже перебор. А после того, как победа над «Барысом» буквально выскользнула из рук в самой концовке, злости должно быть ещё больше. Но просто П2 брать неинтересно.

«Сочи» дома способен забить свои шайбы, а «Спартаку» при нынешнем состоянии обороны совсем необязательно проводить идеальный матч сзади. Главное, чтобы наконец заработала атака. Поэтому здесь хочу полноценную перестрелку с победой гостей. Так что скомбинируем ставку на минимум в шесть шайб и победу «Спартака». После шести поражений подряд им пора выиграть», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».