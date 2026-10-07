«Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 7 октября

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.68.

«Московское «Динамо» под руководством Леонида Тамбиева переживает мрачный отрезок: одна победа в последних шести матчах, да и та в овертайме над минским «Динамо» (4:3). Бело-голубые занимают девятое место на Западе с 12 очками после 13 игр, 25 заброшено и 35 пропущено. В шести последних встречах динамовцы забросили лишь семь шайб и пропустили 17. Атака буксует, оборона даёт сбои, и уверенности в игровых связках пока не просматривается. Кадровая ситуация осложняется травмами Егора Римашевского и Никиты Тертышного.

«Драконы» под началом Митча Лава, напротив, набрали ход: пять побед в шести последних матчах, включая разгромы «Металлурга» (4:1) и «Лады» (5:0). Команда поднялась на второе место в Индексе силы КХЛ — выше только ЦСКА. Вратарский дуэт работает образцово. Павел Хомченко — один из лучших в лиге по проценту отражённых бросков, а Амир Мифтахов оформил сухой матч.

«Динамо» отчаянно нуждается в победе, но атака буксует, а оборона регулярно даёт сбои. «Драконы» же действуют компактно и не склонны раскрываться против команд, которые не могут забить. Исторически «Динамо» имеет преимущество в очных встречах, но три из семи последних матчей остались за «Драконами».

Исходя из вышесказанного, предположу, что команды не смогут пробить тотал в 5.5 шайбы. Нынешняя форма обеих команд (атакующий кризис хозяев и оборонительная дисциплина гостей) предполагает сдержанное оформление матча без голевой феерии», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».