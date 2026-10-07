«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Вашингтон» — «Питтсбург».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.55.

«После провальной по содержанию встрече в Тампе (1:3) «Вашингтон» не играл три дня, а Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ после сезона. Два матча действительно показали, насколько это будет непростой для него сезон. Смены короткие, много приходится быть без шайбы, успевать везде тяжело. С «ураганами» Овечкин получил 12.46 игрового времени и 21 смену, что принесло ему одну передачу и один бросок. Во встрече с «Тампой» в протоколе нет зарегистрированных бросков, хотя у меня есть видео, где отчётливо видна попытка Ови удивить Василевского. За 13.34 российский нападающий не смог отметиться результативными действиями.

Теперь «Кэпиталз» официально открывают сезон дома в игре с любимыми в молодости Овечкина соперниками из Питтсбурга. Это очень странное расписание: сначала команда провела два матча подряд (5:2 на выезде с «Каролиной» и 1:3 — с «Лайтнинг»), а потом — пауза в три дня. Очевидно, что игровой ритм пока не пойман.

«Пингвины» провели крайне странный матч с «Виннипегом». Ведя после второго периода 1:0, хозяева в итоге уступили 2:3. Все голы были забиты и пропущены в равных составах. До этого команда открыла сезон с 7:0 во встрече с «Филадельфией» и 6:5 в овертайме с «Монреалем». У Чинахова в трёх играх — 1+1, у Кузьменко в двух — по нулям — и у Малкина в трёх — 2+2. Малкин и Чинахов свои шайбы забросили в большинстве. Пока что «Питтсбург» — третий на Востоке с двумя победами, 15:8 по голам, с четырьмя очками в трех встречах.

Визуально против «Тампы» «Вашингтон» (не только Овечкин) смотрелся очень тяжело и скорее мучился и не давал играть ни себе, ни сопернику, чем пытался показать хоккей. Уилсон и Чикран, начиная со второго периода, постоянно провоцировали «молний» и искали, с кем бы подраться. Очевидно, что в таком же стиле они продолжат играть и против «Питтсбурга». Поэтому можно ожидать много стычек, силовых приёмов и борьбы в углах.

На данный момент уровень гостей намного выше и глубже, чем у «Вашингтона». Но дома «Кэпиталз» сыграют более результативно против «Пингвинз», которые постараются реабилитироваться за поражение от «