«Анахайм» — «Эдмонтон»: прогноз Дарьи Мироновой на игру НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Анахайм» — «Эдмонтон».

Ставка: ТБ 6 за 1.66.

«Эдмонтон» — первый в Тихоокеанском дивизионе с пятью очками и разностью 17:14 по голам в трёх матчах, а «Анахайм» — второй с четырьмя очками и разностью 7:5 по голам в двух играх.

Майк Бэбкок увидел все страдания «нефтяников» в первой игре сезона, когда звёздный «Эдмонтон» провалился в обороне, в воротах и по итогу встречи (5:6). Зато шикарную игру показали Василий Подколзин (две шайбы) и Эван Бушар (3+2). Подколзин после этого переехал в звено к Макдэвиду и Драйзайтлю, как на предсезонке. Василий успевает отрабатывать везде и по делу находится в топе НХЛ — четвёртое место среди снайперов. Но у «Эдмонтона» есть и минусы: команда подходит к игре без Зака Хаймана и Райана Ньюджент-Хопкинса. Очевидно, что вратарская линия — по-прежнему одно из слабых мест команды. После этого Макдэвид и Ко одержали две домашние победы (3:1 над «Сиэтлом» и 9:7 — над «Ванкувером») и отправились в Калифорнию.

«Утки» пока что на лету: победы 4:3 на выезде над «Вегасом» и 3:2 в овертайме — над «Флоридой». В обоих матчах команда не пропускала в первых периодах, но забивала во вторых и пропускала в третьих. С «Пантерз» удалось справиться только благодаря трём голам в большинстве. Каттер Готье набрал 3 (2+1) очка, Лео Карлссон — три передачи. По сравнению с «Ойлерз», состав хозяев не такой глубокий и массивный.

Если учитывать глобальные проблемы в обороне и с вратарями, вряд ли гости выйдут сухими из воды. «Анахайм» быстрый, хорошо давит, когда надо, играет по счёту и не сдаётся. Для «Эдмонтона» это первый гостевой матч в сезоне, появится новая пища для размышлений. Даже если первый период получится сдержанным, хоккей этих команд всё-таки в креативности и голевых моментах. Поэтому ожидаю, что в этой встрече будет заброшено минимум шесть шайб, а может, даже и больше», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».