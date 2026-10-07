«Вашингтон» — «Питтсбург»: ставки и коэффициенты на матч НХЛ, забьёт ли Овечкин
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8 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург». Игра пройдёт в Вашингтоне. Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бовиллье (Строум) – 00:23 1:1 Раст (Киндел, Жирар) – 01:19 2:1 Уилсон (Дюбуа) – 11:51 3:1 Дюбуа (Уилсон) – 24:42 4:1 Так (Уилсон) – 33:14 4:2 Новак – 34:05 4:3 Робертсон (Корчак, Лизотт) – 38:01 5:3 Леонард (Кайру, Хатсон) – 43:55 (pp)
Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вашингтона» предлагается с коэффициентом 2.03. Победа «Питтсбурга» оценивается коэффициентом 3.15. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.75. Гол на первой минуте идёт за 11.0.
Поставить на то, что в этой встрече гол забьёт Александр Овечкин, можно за 2.85.
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