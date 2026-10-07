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«Сочи» — «Спартак»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

«Сочи» — «Спартак»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ
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7 октября в Сочи состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским «Спартаком». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
0:1 Гутик (Вишневский, Локхарт) – 13:13 (5x4)     0:2 Мальцев (Ярош, Комтуа) – 16:06 (5x5)     0:3 Лукьянцев – 31:03 (5x5)     1:3 Гуськов (Гусев, Слепец) – 40:28 (5x5)     2:3 Хохлачёв (Гусев, Грэм) – 45:32 (5x4)     2:4 Кин (Порядин, Вишневский) – 49:53 (5x3)     2:5 Филин (Ярош) – 58:40 (5x4)    

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.85, в то время как победа «Сочи» по итогам 60 минут встречи оценивается в 4.50. Ничья и овертайм идут за 4.65.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от предстоящего матча. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.88, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.98. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

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