«Сочи» — «Спартак»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

7 октября в Сочи состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским «Спартаком». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.85, в то время как победа «Сочи» по итогам 60 минут встречи оценивается в 4.50. Ничья и овертайм идут за 4.65.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от предстоящего матча. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.88, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.98. Гол на первой минуте идёт за 11.5.