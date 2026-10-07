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«Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы»: ставки и коэффициенты на игру КХЛ

«Динамо» Москва — «Шанхайские Драконы»: ставки и коэффициенты на игру КХЛ
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7 октября в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Шанхайские Драконы». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Шэн (Коростелёв, Сергеев) – 10:00 (5x5)     1:1 Сюсиз – 38:45 (4x5)     1:2 Смит (Уильямс, Мингачёв) – 48:15 (5x5)     1:3 Яшкин – 55:48 (5x5)     2:3 Меркли (Уил, Пыленков) – 58:09 (6x5)    

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Шанхайских Драконов» в основное время предлагается с коэффициентом 3.40, в то время как победа «Динамо» по итогам 60 минут встречи оценивается в 1.93. Ничья и овертайм идут за 4.35.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от предстоящего матча. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.72, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.20. Гол на первой минуте идёт за 11.50.

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