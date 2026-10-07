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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
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Эксперт оценил вероятность зависимости от онлайн-казино в сравнении со ставками на спорт

Эксперт оценил вероятность зависимости от онлайн-казино в сравнении со ставками на спорт
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Исполнительный директор АНО «Центр борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков в телеграм-канале организации выступил против легализации онлайн-казино в России.

По оценке Ходыкова, зависимость среди игроков казино встречается примерно в 2,5 раза чаще, чем среди тех, кто делает онлайн-ставки на спорт. Кроме того, по мнению центра, онлайн-казино — одна из самых рискованных форм азартных игр.

По данным исследований, 15,8% игроков онлайн-казино страдают зависимостью. Более того, она формируется намного быстрее, чем в других сегментах игорного бизнеса — в среднем за год.

Ранее на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» за легализацию казино выступил Умар Кремлёв, а заместитель министра финансов России Иван Чебесков отметил, что государство думает о возможной легализации этого сегмента.

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