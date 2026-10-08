«Нефтехимик» — «Авангард»: букмекеры оценили шансы команд

8 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард». Встреча пройдёт на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнётся в 19:30 мск.

Эти команды встречались в первом раунде Кубка Гагарина — 2026, омичи победили 4-1 в серии.

Букмекеры не выделяют явного фаворита. Средний коэффициент на победу «Нефтехимика» в основное время составляет 2.51, ничья оценивается в 4.33, а победа «Авангарда» — в 2.36.

Тотал больше 5.5 шайбы предлагается в среднем за 2.01, а тотал меньше 5.5 шайбы — примерно за 1.81. Индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 шайбы находится в районе 1.87, аналогичный показатель «Авангарда» идёт примерно за 1.82.