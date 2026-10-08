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«Трактор» — «Амур»: прогноз «Чемпионата»

«Трактор» — «Амур»: прогноз «Чемпионата»
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Прогноз на матч «Трактор» — «Амур» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.65.

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Эти команды только 6 октября сыграли на той же площадке, и «Амур» вырвал победу 2:1 благодаря шайбе Ярослава Лихачёва за две с половиной минуты до сирены. Поэтому делать вывод в духе «теперь фаворит обязательно возьмёт реванш» слишком примитивно: между матчами нет ни перелётов, ни преимущества в восстановлении — обе команды остаются в Челябинске и получают одинаковую паузу.

Куда интереснее результативность хабаровчан: шесть последних встреч «Амура» укладывались максимум в четыре шайбы, первая часть мини-серии тоже получилась закрытой. Букмекеры дают на ТМ 5.5 примерно 1.65, и для экспресса это выглядит надёжнее чистой П1. Выбираем тотал меньше 5.5 шайбы за 1.65.

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