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«Динамо» Минск — СКА: прогноз на матч КХЛ

«Динамо» Минск — СКА: прогноз на матч КХЛ
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Прогноз на матч «Динамо» Минск — СКА от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.53.

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Главный матч дня. Минчане получают практически идеальный календарный расклад: после поражения по буллитам от «Торпедо» (1:2 Б) 5 октября у них два полных дня без матчей, они остаются дома. Тогда как СКА играл ещё 6 октября, проиграл «Северстали» (2:5) и после этого отправляется из Петербурга в Минск.

Кроме того, у команды Ларионова снова проявилась главная проблема начала сезона — оборона: перед пятью шайбами от череповчан были ещё пять от «Адмирала». Чистая П1 за 2.35-2.40 выглядит заманчиво, но при качестве состава СКА лучше оставить себе ничью в основное время. Выбираем 1Х за 1.53.

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