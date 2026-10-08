«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Торпедо» — «Северсталь» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Торпедо» победит за 2.10.

Здесь календарь уже заметно склоняется в сторону Нижнего Новгорода. «Торпедо» завершило выезд 5 октября победой по буллитам во встрече с минским «Динамо» и после этого получило два полных дня без игр, причём до Минска нижегородцы уже победили московское «Динамо» – 3:1 и разгромили «Сочи» – 6:0.

«Северсталь» тоже подходит на отличном эмоциональном фоне после ярких 5:2 со СКА, но этот матч прошёл только вечером 6 октября в Петербурге, после чего череповчанам нужно ехать в Нижний Новгород и уже через день снова выходить на лёд. Гости опасны, поэтому минусовую фору не трогаем, однако за коэффициент около двойки домашний удачный исход выглядит оправданным. Выбираем победу «Торпедо» в основное время за 2.10.