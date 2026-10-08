«Динамо» Минск — СКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Динамо» Минск — СКА.

Ставка: победа СКА за 2.49.

«СКА под руководством Игоря Ларионова набрал 16 очков в 11 матчах и занимает четвёртое место на Западе. Однако в последней встрече армейцы дома были разгромлены «Северсталью» (2:5), красно-синие пропустили 16 шайб за три матча. Кадровая ситуация катастрофическая: нападающий Захар Бардаков выбыл на шесть-восемь месяцев из-за травмы, участие Скотта Уилсона под вопросом, а защитник Тревор Мёрфи вернётся не раньше начала ноября. В воротах сыграет Сергей Иванов, для которого это шанс проявить себя и окончательно закрепиться на позиции первого номера в стане петербургского клуба.

Минское «Динамо» под руководством Сергея Брылина набрало 13 очков в 12 матчах и идёт седьмым на Западе. «Зубры» крайне нестабильны: минчане постоянно чередуют победы и поражения, но для промежуточного попадания в зону плей-офф этого достаточно. Кадровые проблемы не менее серьёзны: в лазарете остаются Николя Мелош и Николя Обе-Кюбель, а Сергей Калинин получил травму в матче с ЦСКА и точно не сыграет. Атака минчан держится на Крисе Тирни и Тае Смите, которые входят в топ-10 бомбардиров лиги.

Статистика последних трёх очных встреч в Минске говорит не в пользу хозяев: СКА выиграл там трижды подряд. В сезоне-2025/2026 минчане проиграли СКА пять матчей из шести, а общая разница забитых шайб в истории противостояния — 238:145 в пользу петербуржцев. Средняя результативность СКА в гостях в нынешнем сезоне составляет 3.2 гола за матч, а минчане дома пропускают в среднем 3.1 шайбы. Эти цифры создают фундамент для выбора гостей, несмотря на их недавний провал во встрече с «Северсталью».

Учитывая историческую статистику, кадровые проблемы хозяев и способность СКА результативно действовать на выезде, логично предположить, что армейцы добьются победы в основное время. Петербуржцы выиграли три гостевых матча из пяти в нынешнем сезоне, причём все три победы были добыты за 60 минут», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».