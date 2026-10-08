«Трактор» — «Амур»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Челябинске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Трактор» — «Амур».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.80.

«Очень люблю такие спаренные матчи, потому что здесь у нас перед глазами буквально вчерашняя встреча. «Амур» победил в Челябинске (2:1), но после этой игры мне как раз хочется зайти через голы. «Трактор» вчера создал более чем достаточно. Челябинцы нанесли 44 броска в створ, много времени проводили в атаке, создавали трафик перед воротами и постоянно заставляли Максима Дорожко работать. Но голкипер «Амура» провёл великолепный матч и отразил 43 броска. Скотт Гордон после игры тоже говорил прежде всего о реализации.

Даже в большинстве «Трактор» нанёс как минимум 10 бросков, но забить получилось только один раз. Не думаю, что второй матч подряд при таком количестве моментов шайба будет настолько упорно не идти в ворота. При этом и «Амур» вчера показал, чем способен отвечать. В третьем периоде хабаровчане сознательно сделали ставку на контратаки, именно одна из них принесла победу — в самой концовке Ярослав Лихачёв убежал «один в ноль» и забросил решающую шайбу.

После вчерашних 1:2 здесь очень легко снова начать искать «низ», но я пойду от обратного. «Трактор» слишком много создал, чтобы второй матч подряд ограничиться одной шайбой. Где-то Дорожко выручал, да и сами челябинцы не реализовали хорошие возможности. В этой игре при похожем объёме моментов я жду от хозяев уже совсем другой реализации.

Но и «Амур» сейчас в хорошем состоянии: команда выиграла четыре матча из пяти последних и уже вчера показала, что способна наказывать «Трактор» за ошибки. Поэтому выбирать победителя мне очень сложно. Так что лучше возьму голы. Тем более планка максимально комфортная: нам не нужны семь или восемь шайб. Любые пять шайб на двоих нас устроят», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».