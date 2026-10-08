«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 8 октября

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Торпедо» — «Северсталь».

Ставка: победа «Торпедо» за 1.95.

«Торпедо» под руководством Алексея Исакова идёт на третьем месте на Западе с 18 очками после 12 матчей. Нижегородцы стабильно набирают очки, они достаточно успешно открыли новую арену на 12 тысяч зрителей, где обыграли несколько именитых клубов. Сейчас у подопечных Исакова серия из трёх побед подряд. Да, это обычная серия для любой команды КХЛ, но «Торпедо» всех соперников в этих трёх матчах обыграло на выезде. Причём в двух встречах сделало это в играх с динамовскими командами. Сейчас нижегородцы возвращаются домой, у них впереди трёхматчевая серия при родных трибунах, с помощью которой можно вполне себе продлить радостные эмоции.

«Северсталь» под руководством Андрея Козырева занимает шестое место на Западе с 14 очками. Череповчане тяжело стартовали, потеряв летом нескольких ключевых игроков, но сумели выправить результаты за счёт календаря и выдали победную серию, включая громкую победу над СКА (5:2) в предыдущем матче. Однако кадровые проблемы у гостей также серьёзны: ещё на предсезонном турнире в Омске получили травмы Казулаев и Абросимов, а в матче с «Локомотивом» сотрясение мозга получил Евгений Монс. Кроме того, у вратаря Самойлова было повреждение, тренерский штаб не стал рисковать, заменив его перед третьим периодом матча со СКА.

«Торпедо» в прошлом сезоне прошло «Северсталь» в первом раунде плей-офф, выиграв серию без особых проблем по счёту, хотя на льду пришлось потрудиться. Нижегородцы традиционно уверенно играют дома, а новая арена стала для них дополнительным импульсом. «Северсталь» на выезде действует менее стабильно. Учитывая турнирное положение «Торпедо», поддержку новой арены и кадровые проблемы «Северстали», логично предположить, что хозяева смогут продлить свою победную серию хотя бы на один матч», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».