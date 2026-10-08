«Вегас» — «Торонто»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Вегас» — «Торонто».

Ставка: победа «Вегаса» в матче за 1.61.

«У «кленовых листьев» всегда был хороший запас в атаке, но важно поставить её на правильные рейсы. Команда успела провести четыре матча и пока что делит победы и поражения пополам. В трёх из них «Торонто» уложился в пять голов. Все эти показатели держат команду на восьмом месте Востока с 11:11 по шайбам. «Рыцари» вторые на Западе с шестью очками и 17:10 по голам в четырёх играх. «Вегас» начал сезон с трёх побед — до разгрома «Сиэтла» 6:2 команда обыграла «Ванкувер» 3:2 и «Чикаго» 5:2 и уступила «Анахайму» в одну шайбу (3:4).

«Вегас» давит на контроль шайбы, лучше лишает соперников пространства и не даёт ему разгуляться. Как раз такие методы и нужны против креативных нападающих «листьев», чтобы ввести их в ступор. Стиль хозяев также держится на объёме бросков, на Айкеле, растягивающем оборону за счёт скорости и работы с шайбой, на Гертле, копающем на пятаке, на Стоуне и его видении игры. Против «Сиэтла» «Вегас» забил дважды в большинстве и один раз в меньшинстве, а Айкел и Гертл набрали по четыре очка. После четырёх игр у Айкела уже 10 очков — это лучший показатель в НХЛ.

«Торонто» опасен в более открытом хоккее. Мэттьюс и Нюландер могут создавать моменты без затяжного позиционного давления. В игре с «Нэшвиллом» «Лифс» превратили 0:3 в победу 5:4 ОТ, Мэттьюс набрал 1+3, Нюландер — 1+2, Маккенна — 1+1. Но команда одновременно пропустила четыре шайбы с 25 бросков. Так что вопросы по игре в обороне никуда не делись.

Перед играми 6 октября большинство «Вегаса» работало с эффективностью 27,3% против 18,2% у «Торонто». Затем «Голден Найтс» реализовали ещё две из пяти попыток против «Сиэтла». Так что гостям стоит следить за дисциплиной и мелкой моторикой. Три недавние очные встречи пробили ТБ 6.5, но и составы, и тренерские штабы тогда были совсем другими. При этом защита «Торонто» по-прежнему вызывает вопросы, а три матча с ТМ 6 также говорят о сложностях с реализацией.

Добавим фактор расписания. Оба соперника отдыхали один день, но «Торонто» начинает выезд после домашнего матча и летит почти 2000 миль через три часовых пояса