«Тампа» — «Миннесота»: прогноз Дарьи Мироновой на игру НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Тампа» — «Миннесота».

Ставка: тотал «Миннесоты» больше 2.5 за 1.82.

«Миннесота» стартовала с двух побед, забрасывая минимум по три шайбы за вечер. Больше одного гола команда не пропускала до встречи с «Баффало». Против «Сэйбрз» команда упустила преимущество 2:0 и уступила в овертайме 2:3. Максим Шабанов забросил свою первую шайбу в сезоне и за новую команду. На это ему понадобилось три матча. Также отличился Юров в большинстве. На счету Капризова три гола, а у защитника Хьюза 1+3. У коллектива достаточно глубины для хороших результатов.

«Лайтнинг» после провала в Нью-Йорке (1:5) одержали две домашние победы — 3:1 над «Вашингтоном» и 4:1 над «Филадельфией». Справедливости ради отметим, что ни один, ни другой восточный соперник не обладает таким атакующим потенциалом, как «Миннесота». Поэтому «молниям» стоит подготовиться к постоянному давлению, хорошей скорости и напору «дикарей». Три матча прошли, никаких намёков на налаженное большинство нет. У Никиты Кучерова помощи минимум, но он успел набрать 1+3.

«Уайлд» и «Лайтнинг» обычно проводят результативные игры. Но «Тампа» не стала крепче за лето, голы даются тяжело. И учитывая то, что гости едут после поражения, перед воротами Василевского будет много работы. «Молнии» ещё не пересекались с соперниками, у которых есть хороший атакующий запас. Это будет хороший тест для обороны хозяев. «Миннесота» забивает минимум по два гола за вечер — это хорошая отправная точка. Также в пяти очных встречах с 2024 года «Уайлд» забрасывали минимум 2,5 шайбы за вечер. Думаю, это повторится и в данной игре», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».