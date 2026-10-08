Законопроект о запрете ставок с кредитных карт в России рассмотрят в октябре

Законопроект, который вводит запрет на ставки с кредитных карт, рассмотрят во втором чтении на ближайшем пленарном заседании Госдумы. Оно состоится 13 октября, сообщает «Парламентская газета».

Если закон примут, банки не смогут проводить платежи с кредитных карт, если из реквизитов операции следует, что средства предназначены букмекеру.

Кроме того, закон предлагает запретить размещать ППС в зданиях, где работают микрофинансовые организации, а также в непосредственной близости от них.

«Банк, выпустивший карту, должен будет проверять код или другой идентификатор операции. Если он указывает на организатора азартных игр, перевод с кредитной карты отклонят автоматически. Отдельное заявление клиента для такой проверки не потребуется: правило должно срабатывать при самой попытке оплаты.

Букмекерам, тотализаторам и единому центру, через который проходят онлайн-переводы ставок, предложено исключить кредитные карты из способов приёма денег. Ограничение охватит и оплату через интернет, и карточный платёж в наземном пункте. Поэтому защита будет зависеть от платёжного инструмента, а не от того, где человек делает ставку», — объяснил планируемый механизм депутат Алексей Говырин.