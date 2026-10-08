Депутат объяснил цель законопроекта об отмене НДФЛ для минусовых игроков на ставках

Депутат Госдумы Артем Кирьянов рассказал о сути законопроекта, который предлагает взимать НДФЛ только с тех игроков на ставках, которые оказались в плюсе.

«Мы работаем над тем, чтобы бюджет страны пополнялся доходами, которые могут быть отнесены не к жизненно важным отраслям.

Отрасль, которая достаточно близка к азартным играм, всегда приносила доходы в бюджет. Но это не значит, что мы должны поставить отрасль в такое положение, что у неё иссякнет экономический смысл. Поэтому точно будет баланс. Налоговики здесь всё просчитали, прежде чем вносить инициативу. Видимо, мы не ждём, что будет много требований вернуть излишне уплаченный НДФЛ. Боремся за то, чтобы у нас была чистота отношений.

Сегодня главная угроза — это нелегальная игра в интернете, нелегальные ставки и серверы, вывод средств из РФ. Поэтому эта история требует большого внимания», — приводит слова Кирьянова НСН.