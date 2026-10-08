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В России могут ужесточить требования к рекламе игорного бизнеса

В России могут ужесточить требования к рекламе игорного бизнеса
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Парламентарии планируют ужесточить законодательство о рекламе букмекеров и игорного бизнеса, рассказал сенатор Александр Трембицкий в эфире телеканала «Вместе-РФ».

«С научным сообществом мы проговорили и обсудили, что нам требуется ужесточать законодательство о рекламе букмекеров и о рекламе вообще игорного бизнеса.

Также будем продолжать работу над теми законопроектами, которые уже прошли первое чтение в Госдуме. Я уверен, что до конца года мы их примем», — заявил Трембицкий.

Он также добавил, что участники круглого стола в Совете Федерации обсудили создание комплексной системы борьбы с игровой зависимостью, которая должна включать профилактику и реабилитацию.

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