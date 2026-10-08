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«Нефтехимик» — «Авангард»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

«Нефтехимик» — «Авангард»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ
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8 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между нижнекамским «Нефтехимиком» и омским «Авангардом». Встреча пройдёт на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2026, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Авангард
Омск
0:1 Гуляев (Ливо, Потуральски) – 11:53 (5x5)    

Букмекеры не выделяют явного фаворита. Средний коэффициент на победу «Нефтехимика» в основное время составляет 2.51, ничья оценивается в 4.33, а победа «Авангарда» по итогам 60 минут встречи — в 2.36.

Тотал больше 5.5 шайбы предлагается в среднем за 2.01, а тотал меньше 5.5 шайбы — примерно за 1.81. Индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 шайбы находится в районе 1.87, аналогичный показатель «Авангарда» идёт примерно за 1.82.

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Комментарии