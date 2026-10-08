«Динамо» Минск — СКА: ставки и коэффициенты на матч КХЛ в Беларуси

8 октября в Минске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Динамо» и СКА из Санкт-Петербурга. Начало игры запланировано на 19:10 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.67, в то время как победа «Динамо» по итогам 60 минут игры оценивается в 2.33. Ничья и овертайм идут за 4.25.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от предстоящего матча. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.85, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.03. Гол на первой минуте идёт за 11.5.