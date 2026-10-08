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«Динамо» Минск — СКА: ставки и коэффициенты на матч КХЛ в Беларуси

«Динамо» Минск — СКА: ставки и коэффициенты на матч КХЛ в Беларуси
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8 октября в Минске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Динамо» и СКА из Санкт-Петербурга. Начало игры запланировано на 19:10 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2026, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Короткий (Зыков, Кныжов) – 15:18 (5x5)     1:1 Галиев (Смит, Тирни) – 28:51 (5x4)     2:1 Галиев (Тирни, Энас) – 34:35 (5x4)     2:2 Плотников (Короткий, Голдобин) – 38:05 (5x5)     3:2 Уэлле (Галиев, Гарднер) – 40:10 (5x5)     4:2 Сотишвили (Кузнецов) – 49:56 (5x5)    

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.67, в то время как победа «Динамо» по итогам 60 минут игры оценивается в 2.33. Ничья и овертайм идут за 4.25.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от предстоящего матча. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.85, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.03. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

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