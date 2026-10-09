«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз автора «Чемпионата» Алексея Анисимова на матч «Металлург» — «Салават Юлаев».

Ставка: «Металлург» победит за 1.85.

У «Металлурга» получилась противоречивая мини-серия с «Адмиралом»: сначала неожиданное поражение 2:5, затем уверенный реванш со счётом 3:0. Магнитогорцы сохранили лидерство на Востоке и теперь получают соперника с гораздо более тяжёлым календарём. И всё это на фоне отстранения главного тренера! «Салават Юлаев» 5 октября уступил ЦСКА в Москве 1:3, а уже 7 октября провёл изнурительную встречу в Новосибирске, где отыгрался с 1:3 и победил «Сибирь» 5:4 ОТ.

Теперь уфимцам предстоит третий выезд за пять дней, тогда как «Металлург» оставался дома. Формально у соперников одинаковое количество отдыха после предыдущей игры, однако перелёты и дополнительное время с «Сибирью» делают положение гостей сложнее. Выбираем победу «Металлурга» в основное время за 1.85.