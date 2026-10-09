«Динамо» — ЦСКА: прогноз на матч 9 октября

Прогноз автора «Чемпионата» Алексея Анисимова на матч «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА победит с форой (0) за 1.79.

Главный матч дня. ЦСКА подходит к дерби с девятиматчевой победной серией, причём команда Никитина научилась одинаково эффективно побеждать и в результативных встречах, и в закрытых матчах вроде недавних 3:1 с «Салаватом Юлаевым». У московского «Динамо» картина противоположная: после 2:3 от «Шанхайских Драконов» серия поражений выросла до пяти матчей, хотя бело-голубые перебросали соперника 36:16.

Здесь важно учитывать и календарь: армейцы в последний раз играли 5 октября и получили три полноценных дня на восстановление, тогда как хозяева выходили на лёд ещё 7 октября. Однако чистая П2 за 2.30 выглядит рискованно: первое дерби 3 октября закончилось 3:3, и ЦСКА победил лишь в серии буллитов. Поэтому оставляем страховку на случай повторения ничейного сценария. Выбираем победу ЦСКА с форой (0) за 1.79.