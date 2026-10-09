«Ростов» — «Акрон»: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Акрон».

Ставка: ТБ 28.5 фола за 1.85.

«Для Дмитрия Кириченко это будет первая официальная игра во главе команды. По имеющейся информации, футболисты «Ростова» неоднозначно восприняли отставку Джонатана Альбы, которого многие в команде поддерживали. Обычно смена тренера может эмоционально встряхнуть команду и дать положительный эффект, но здесь я не уверен, что всё будет именно так. Кто-то из футболистов вполне может быть этими изменениями деморализован, а дальше, возможно, начнётся постепенная перестройка состава. При этом я не думаю, что Кириченко моментально откажется от всех тех принципов, по которым «Ростов» жил при Альбе, а раньше и при Карпине. Скорее всего, многое из уже наработанного останется.

Есть и кадровый момент. Мелёхин провёл сразу три матча за сборную России и получил серьёзную нагрузку, Сако тоже уезжал в национальную команду Нигера и вернулся непосредственно перед встречей. Это два важных центральных защитника, которые практически не работали с Кириченко во время паузы. Но даже с учётом этого не думаю, что «Ростов» резко перейдёт на глухую оборону с низкой линией. Скорее всего, останутся активные выходы в прессинг, интенсивная борьба в центре поля и попытки встречать соперника высоко. Всё это у «Ростова» регулярно приводило и к большому количеству фолов.

Обратите внимание и на то, как по ходу стартового отрезка изменился «Акрон». Срджан Благоевич начинал достаточно идеалистично: через владение мячом, высокую линию обороны и попытки контролировать игру. Но постепенно команда стала играть в футбол, который гораздо больше соответствует её возможностям. Он стал менее романтичным, зато более сбалансированным и результативным. И параллельно выросло количество борьбы. В последних турах матчи «Акрона» регулярно уходят к отметке около 30 нарушений и выше. Это уже совсем другая команда по сравнению с той, которую мы видели в самом начале сезона.

И вот здесь для меня складываются сразу три фактора. Первый — «Ростов», который, думаю, сохранит высокий прессинг и интенсивность даже после смены тренера. Второй — «Акрон», который стал гораздо более боевым и адаптированным к реалиям РПЛ. Третий — судья Данил Набока, который достаточно часто фиксирует нарушения. Поэтому, несмотря на высокую планку, основным вариантом я бы здесь рассматривал тотал больше 28.5 фола. Дополнительно можно присмотреться и к карточкам: команды находятся рядом в таблиц