«Ростов» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Акрон».

Ставка: победа «Ростова» за 1.91.

«Ростов» нынешний сезон, как и прошлый, начал очень натужно. До паузы на матчи сборных ростовчане осенью провели три матча в чемпионате. Первый из них выиграли (3:1), забив за восемь минут все мячи в ворота «Факела». Дальше был вояж в Москву в гости к «Спартаку» и проигрыш (0:3), хотя могло быть и хуже, это ещё «Ростову» повезло. Спустя несколько дней на берега Дона пожаловала уже другая столичная команда («Динамо») и также отправила в ворота ростовчан три безответных мяча.

«Акрон» выглядит не лучше, хотя именно сентябрьский отрезок команда из Тольятти провела неплохо. В Оренбурге обе команды забили по два мяча и сыграли результативно вничью. Дальше был визит в Краснодар, и «Акрон» долго вёл в счёте с лидером РПЛ, но случилась ошибка в концовке, вновь была добыта лишь ничья. А затем в Самару приехал «Ахмат». Хозяева быстро забили, а затем гости ещё и лишились Мелкадзе из-за удаления. В концовке «Акрон» забил ещё и одержал первую победу в чемпионате.

Таким образом, у «Ростова» и «Акрона» по восемь очков, клубы соседствуют в турнирной таблице. Правда, Тольятти в зоне стыков, а ростовчане на одну позицию выше. Плюс команды встречались в рамках Кубка России, тогда успех праздновали южане. За время паузы в Ростове-на-Дону произошли серьёзные изменения. Джонатан Альба покинул команду, теперь её возглавляет легенда клуба Дмитрий Кириченко. Много лет назад он уже был временным наставником, теперь его ждёт полноценный дебют. «Ростов» не должен омрачить первый матч легенды, да ещё и с прямым конкурентом, поэтому поверю в победу хозяев поля», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».