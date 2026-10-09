«Боруссия» Д — «Вердер»: прогноз Виктора Логинова на матч Бундеслиги

Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч «Боруссия» Д — «Вердер».

Ставка: ТБ 3 за 1.56.

«Боруссия» — фаворит в матче с «Вердером», и на своём поле от дортмундцев логично ожидать активного футбола с первых минут. Хозяева обладают серьёзным атакующим потенциалом и способны создавать моменты за счёт высокого темпа и давления. При этом «Вердер» способен ответить своей игрой в атаке. Бременцы вряд ли будут закрываться на протяжении всей встречи, а свободные зоны за спинами защитников «Боруссии» могут дать им возможности для быстрых выпадов. Учитывая атакующий потенциал команд и высокую результативность матчей Бундеслиги, в этой встрече вполне можно рассчитывать как минимум на три мяча», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».