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«Боруссия» Д — «Вердер»: прогноз Виктора Логинова на матч Бундеслиги

«Боруссия» Д — «Вердер»: прогноз Виктора Логинова на матч Бундеслиги
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Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч «Боруссия» Д — «Вердер».

Ставка: ТБ 3 за 1.56.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
09 октября 2026, пятница. 21:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 2
Вердер
Бремен
1:0 Свенссон – 80'     2:0 Шлоттербек – 85'     2:1 Рейс – 88'     2:2 Фюллькруг – 90+2'    

«Боруссия» — фаворит в матче с «Вердером», и на своём поле от дортмундцев логично ожидать активного футбола с первых минут. Хозяева обладают серьёзным атакующим потенциалом и способны создавать моменты за счёт высокого темпа и давления. При этом «Вердер» способен ответить своей игрой в атаке. Бременцы вряд ли будут закрываться на протяжении всей встречи, а свободные зоны за спинами защитников «Боруссии» могут дать им возможности для быстрых выпадов. Учитывая атакующий потенциал команд и высокую результативность матчей Бундеслиги, в этой встрече вполне можно рассчитывать как минимум на три мяча», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

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