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«Арсенал» Т — «Спартак» Кс: прогноз Семёна Зигаева на игру Первой лиги

«Арсенал» Т — «Спартак» Кс: прогноз Семёна Зигаева на игру Первой лиги
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Арсенал» Т — «Спартак» Кс.

Ставка: ничья за 3.10.

Россия — Лига Pari . 13-й тур
09 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
3 : 2
Спартак Кс
Кострома
1:0 Мелекесцев – 7'     2:0 Бирюков – 24'     2:1 Калмыков – 37'     2:2 Никифоренко – 38'     3:2 Мелекесцев – 76'    

«Тульский «Арсенал» начинал новый сезон под руководством Дмитрия Гунько, но 8 сентября туляки вылетели из Кубка России, и тренер на следующий день команду покинул. Эта неудача стала шестым матчем без побед из семи последних, и руководство клуба стало искать ему замену. С хабаровчанами «Арсеналом» руководил временный специалист, сыграли 2:2, а после этого в Тулу вернулся Дмитрий Аленичев. С 13 очками «канониры» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.

«Спартак» из Костромы идёт в лидирующей группе, недавно у красно-белых была серия из пяти побед, включая успех в первом для себя раунде Кубка России. Костромичи на выезде переиграли «Рязань» и теперь на следующей неделе сыграют дома против «Челябинска». Успешная серия прервалась в прошлом туре, «Спартак» в подмосковных Химках принимал «Урал». В первом тайме команды обменялись голами, а после перерыва минут за 20 до конца екатеринбуржцы вышли вперёд. Затем они остались в меньшинстве, но голов больше не было. Если бы не эта неудача, то костромичи были бы на втором месте, а так — строчкой ниже.

Конечно, смена тренера часто идёт команде на пользу, как минимум она нужна, чтобы встряхнуть коллектив. Но в случае с «Арсеналом» в первом матче она не сработала. Возможно, Аленичеву потребуется больше времени, чтобы выправить ситуацию. «Спартак» на ходу, а проигрыш прямому конкуренту должен костромичей подстегнуть и активизировать. Но гости имеют весьма ограниченный вариант в атаке, который завязан на Калмыкове. Так что считаю, что этот матч закончится вничью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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