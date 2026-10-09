«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: ничья за 4.10.

«Динамо» под руководством Леонида Тамбиева переживает катастрофический отрезок. В последнем матче бело-голубые дома уступили «Шанхайским Драконам» (2:3) и потерпели пятое поражение подряд. Команда идёт девятой на Западе после 14 игр, а давление на тренерский штаб достигло критической отметки. По данным СМИ, Тамбиев может быть отправлен в отставку в случае неудач в дерби с ЦСКА и в следующем матче со СКА. Кадровая ситуация остаётся сложной: в лазарете форварды Егор Римашевский (выбыл до конца октября) и Никита Тертышный (до середины октября). Атака москвичей разбалансирована, а игра в обороне даёт сбои — пять поражений подряд красноречиво об этом говорят.

ЦСКА под руководством Игоря Никитина выдал серию из девяти побед подряд и занимает второе место на Западе с 20 очками. Армейцы в последнем матче обыграли «Салават Юлаев» (3:1), а тренер гостей после игры отметил, что ЦСКА в порядке. Кадровые потери у хозяев минимальны — под вопросом только участие защитника Алекса Коттона, получившего повреждение в матче с «Салаватом».

В последнем очном матче (3 октября на «ЦСКА Арене») армейцы выиграли по буллитам (4:3), причём «Динамо» вело по ходу встречи, но не удержало преимущество. Эта победа стала для ЦСКА восьмой подряд, а для «Динамо» — четвёртым поражением кряду. Психологический груз от серии неудач давит на бело-голубых, тогда как армейцы чувствуют себя уверенно и на ходу.

Учитывая кризисное состояние «Динамо», кадровые проблемы хозяев и чемпионскую поступь ЦСКА, логично предположить, что команды не выявят победителя в основное время. Дерби часто получаются упорными, а «Динамо» дома будет цепляться за очки. Осторожный хоккей с плотной обороной и минимумом голевых моментов — идеальный сценарий для ничьи», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».