«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 9 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Металлург» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 2.60.

«Вот здесь хочу немного пойти против очевидного фаворита и поверить в «Салават Юлаев». Уфимцы наконец-то прервали серию поражений, причём сделали это максимально эмоционально. В Новосибирске «Салават» уступал 1:3 в третьем периоде, сумел перевернуть матч и выйти вперёд 4:3, затем пропустил ответную шайбу, но всё равно забрал своё в овертайме. Мне кажется, такая победа команде Виктора Козлова сейчас была очень нужна.

А в Магнитогорске всё происходящее куда сложнее обычной хоккейной формы. Андрей Разин временно отстранён от работы с командой, обязанности главного тренера исполняет Владимир Воробьёв. При этом первый матч без Разина «Металлург» уже выиграл у «Адмирала» (3:0). То есть говорить, что команда развалилась после смены рулевого, точно нельзя. Но мне здесь гораздо интереснее другой сюжет.

После отстранения Разина моментально появились разговоры о Викторе Козлове как возможном кандидате для «Металлурга». Я как раз подробно разбирал эту историю и объяснял, почему практически не верю, что Козлов способен просто взять и по ходу сезона оставить «Салават Юлаев». Для него Уфа — далеко не просто очередное место работы. Да и сам «Металлург» публично говорил о желании сохранить направление, заданное Разиным, вместе с нынешним штабом.

После игры в Новосибирске журналисты, включая меня, спросили Козлова об этих слухах. Ответ получился максимально исчерпывающим: «У меня контракт с «Салаватом Юлаевым», я ни с кем переговоров не веду. Воду не надо мутить. Жалко, что Андрея уволили. Но у меня контракт с «Салаватом». Пусть Республика Башкортостан будет спокойна. Что касается пабликов, которые это все вкидывают, жалко, что ответственности никто не несёт». Поэтому дополнительная принципиальность здесь совершенно точно есть хотя бы на уровне информационного фона.

«Металлург» остаётся очень сильной командой, лидирует на Востоке и даже после отстранения Разина сразу победил. Именно поэтому лезть против «Магнитки» страшновато. Но коэффициент на хозяев мне совсем не интересен, а в тоталах тоже не вижу ничего особенно привлекательного. И вот здесь хочу довериться ощущению.

«Салават Юлаев» получил огромный заряд после камбэка в Новосибирске. А для Козлова этот матч ещё и получается особенно интересным: он прекрасно знает Магнитогорск, а последние несколько дней именно его фамилию активно связывали с «Металлургом». После настолько однозначного ответа