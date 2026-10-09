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«Динамо» Москва — ЦСКА: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

«Динамо» Москва — ЦСКА: ставки и коэффициенты на матч КХЛ
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9 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» и начнётся в 19:30 мск. Команды уже играли друг с другом 3 октября: основное время и овертайм завершились со счётом 3:3, а в серии буллитов сильнее оказались армейцы — 4:3 Б.

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09 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают небольшое преимущество армейцам. Средний коэффициент на победу «Динамо» в основное время составляет 2.62, ничья оценивается в 4.20, а победа ЦСКА — в 2.30. С учётом овертайма и буллитов итоговая победа бело-голубых идёт примерно за 2.00, армейцев — за 1.80.

На тотал больше 5 шайб дают в среднем около 2.00, на тотал меньше 5 шайб — примерно 1.80. Более агрессивный ТБ 5.5 шайбы оценивается в 2.39, а вариант, при котором обе команды забросят минимум по две шайбы — в 1.77.

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